Сейм Латвії готовий визнати політику СРСР щодо кримських татар геноцидом

Комітет закордонних справ парламенту Латвії прийняв заяву про визнання депортації кримськотатарського народу, що сталася 75 років тому, актом геноциду.







Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.



«Сьогодні Комітет у закордонних справах латвійського Сейму прийняв заяву з розгляду питання про визнання депортації 18 травня 1944 року актом геноциду кримськотатарського народу. Від імені Меджлісу я особисто подякував за це латвійських парламентаріїв. 16 травня Сейм Латвії розгляне це питання», — розповів Чубаров.



Він додав: «У нас з латвійськими партнерами однакове розуміння поточних європейських проблем: необхідна подальша консолідація, подальший тиск у вигляді економічних санкцій, загалом застосування всіх можливих форм обмеження російської агресії».







На сайті Сейму Латвії уточнюється, що комітет закордонних справ в середу, 24 квітня, прийняв заяву з нагоди 75-річчя депортації кримських татар. У ньому підкреслюється, що сукупність історичних джерел говорить про цілеспрямоване прагнення радянської влади до геноциду багатьох народів і етнічних груп, що проживали в СРСР та на окупованих нею територіях. Одним з таких народів є кримські татари, які були приречені на вигнання з історичної батьківщини, Кримського півострова, і знищення культурного і соціального спадщини.



Комітет закордонних справ Сейму також нагадав, що Росія п’ять років тому незаконно анексувала Крим, і засудив політику РФ на півострові. Як підкреслив голова комітету Ріхард Колс, ті кримські татари, які відмовляються приймати російське громадянство і не визнають анексії Криму, піддаються дискримінації: «Їм відмовляють у доступі до освіти, медичної допомоги, обмежують у можливості використання рідної мови, підтримці традицій і культури».



«Усвідомлення серйозності цього твердження міститься в заяві, яку ми називаємо правильними словами — 75 років депортації і розширеного терору, що сьогодні розглядається як геноцид, здійснений радянською владою», — сказав Колс.



Проект рішення буде переданий на розгляд Сейму 16 травня, напередодні 75-річчя депортації кримських татар.



Посол України в Латвії Олександр Міщенко, а також голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, які були запрошені з цього приводу в Сейм, високо оцінили підтримку Латвії.



