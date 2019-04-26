«Незаконного збагачення не буде, або тюрма!»: у Зеленського розробили новий законопроект

Учасники команди новообраного президента України Володимира Зеленського розробили новий проект закону, який повинен буде відновити відповідальність для тих, хто займається незаконним збагаченням.

У прес-службі Зеленського підкреслили, що останній заявив про це на зустрічі з главою МЗС Литви Лінасом Линкявичусом.

Інформаційне агентство «УНІАН» повідомило, що Линкявичус привітав Володимира Зеленського з перемогою, а також запропонував допомогу у впровадженні реформ в українській державі у сферах боротьби з корупцією та системи правоохоронних органів. Він заявив: «Ви можете покластися на нас у всіх сферах, де б ми могли сприяти, або бути корисними».

В цей же час переможець другого туру президентських виборів в Україні Володимир Зеленський заявив, що «його команда розробила проект закону, який поверне в Україну відповідальність за незаконне збагачення». Крім того новообраний український лідер попросив про допомогу в плані створення міжнародної медіа-організації, яка могла б здійснювати мовлення на тимчасово окуповані території, відстоюючи при цьому проукраїнську позицію.