Організатор концертів Лободи виявився аферистом, який вкрав у неї всі гроші

Організатор концертів в Прибалтиці української співачки Світлани Лободи Теймураз Топчіашвілі зник з усіма грошима. Про це вона розповіла в своєму Instagram.

Як виявилося, співачка відпрацювала два концерти в Ризі й Таллінні абсолютно безкоштовно, оскільки її організатор втік із грошима.

Лобода заявила, що після цього її команда хотіла виступати на всіх інших майданчиках, які є в турі. Однак у Вільнюсі стало відомо, що вона не може вийти на сцену. Як з’ясувалося, її просто там не було.

“Організатор не заплатив ні за майданчик, ні за світло, ні за звук. У нас відсутній технічний райдер, без якого проведення концерту неможливе. Я готова була вийти на вулицю і співати для вас без обладнання, але адміністрація міста не дозволила нам”, – написала Лобода.

Співачка додала, що концерти в Литві доведеться скасувати.

“Я зі свого боку гарантую, що ми докладемо всіх зусиль, аби організатор концертів поніс кримінальне покарання”, – заявила вона.