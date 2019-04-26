Епоха «95 кварталу» закінчилась

Тут написали, хто тепер вийде на головні ролі в 95 кварталі замість попереднього харизматичного лідера шоу. Не буду писати про пріоритет і важливість цієї новини на фоні фактично мовчання новообраного Президента з питань явно важливіших.

Там радників вистачає. Чи команди. Словом, їм видніше, кому що казати і яке питання ставити на перше місце.

Люди готувалися до вершин заздалегідь і тому, певно, мовчання чи казання навряд чи випадкове. Я не про це. Про інше. Я абсолютно переконана, що «епоха» 95 кварталу закінчилася. Ще будуть потуги інерції, звичайно, але це – початок кінця цього шоу.

Яке зачепило просто величезні маси людей і стягнуло смаки цих мас небезпечно вниз, до заданого, годиною нижче плінтуса і нижче пояса, рівня. Без п. Зеленського, їхнього «двигуна» і «керма» шоу забуксує і заглохне. Бо все ж, погодьтеся, це головно його дітище. Я повноцінно ніколи на дивилася 95 квартал, максимум уривками чи в гостях. Альо одного разу мене змусили це дивитися в поїзді Інтерсіті.

Висіли у вагоні монітори із потужним звуком і пасажирам просто не було куди сховатися, якби ти й не хотів дивитися. Я спочатку навіть зраділа нагоді нарешті толком побачити і почути об’єкт захоплення і популярності стількох людей. Перший запис подивилася з цікавістю, другий вже з певною напругою, а третій – це вже були тортури. Людей було небагато і я пересіла в кінець вагона, куди звук майже не долинав. А це ж йшло роками…

Часто за інерцією ми дивимося чи робимо те, що насправді не робить нас кращими. І ясно, що певна попкультура не сильно розвиває правильні смаки. М яко кажучи. Таке вже воно, сучасне життя.

Альо із смаками 95 кварталу, які нав’язувати язувалися через телебачення мільйонам – це вже перебір. Занадто. Тепер без свого лідера сенс їхнього концертного існування щезне, смороду почнуть котитися вниз.

Тому я дуже рада і ще раз абсолютно переконана, що історія з 95 кварталом закінчується.