Вибух на шахті в «ЛНР»: загинули люди

На шахті «Схидкарбон» у населеному пункті Юр’ївка в окупованій частині Луганської області, вранці 25 квітня стався вибух.

За попередніми даними, вибухнув метан, в результаті чого загинули щонайменше 4 людини. Аварія сталася близько 11 ранку 25 квітня. За попередніми даними, витягнули тіла 4-х загиблих. При цьому вибухи на шахті тривають — виділяється газ метан.

За даними російського агентства ТАСС, на шахту відправляють працівників МНС Росії. За даними російських ЗМІ на шахті сталася «надзвичайна ситуація». Рятувальники, зокрема гірські рятувальники, які виїхали на шахту для надання медичної допомоги.

Зазначається, що «Схидкарбон» є єдиною міні-шахтою на території Лутугинського району. З другого півріччя 2014 року в зв’язку з бойовими діями виробнича діяльність «Схидкарбона» була припинена. Однак з січня 2018 року шахта відновила виробничу діяльність, в минулому році видобуток вугілля склав 29 тисяч 868 тонн.