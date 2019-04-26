У команді Зеленського пригрозили головам САП і НАБУ відставкою

Радник шоумена, лідера президентських виборів Володимира Зеленського, екс-глава міністерства фінансів Олександр Данилюк заявив, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повинні продемонструвати результат своєї роботи.
За словами радника шоумена, у разі, якщо цього не відбудеться, то буде перезагружено керівництво відомств — голова САП Назар Холодницький і керівник НАБУ Артем Ситник.
Він також зазначив, що дані антикоррупционнве відомства на даний момент працюють незадовільно.
«Їм (НАБУ і САП. — Ред.) потрібно дати обмежений час, щоб вони показали результат. Якщо ні — перезапуск антикорупційної прокуратури… Зараз НАБУ з САП не працює», — сказав він.
За словами Олександра Данилюка, перезапуск антикорупційної інфраструктури є ключовим пріоритетом.
«Я брав участь у запуску її, але останні два роки вона просто паралізована», — повідомив радник.
Олександр Данилюк також назвав НАБУ і САП «органами для політичних переслідувань».