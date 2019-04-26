Олег Жданов: Путін готується до анексії Донбасу

РФ ввела спрощений порядок надання громадянства українцям, які проживають на окупованих територіях Донбасу. У Донецьк вже звозять бланки російських паспортів і готують до активної роботи співробітників російської міграційної служби РФ.

Навряд чи це робиться для визнання окупованій території. Скоріше, мова про анексію.

Перше, що дасть Путіну російська паспортизація – це легалізація присутності російських військ на цих територіях. Жителі цього регіону стають громадянами Росії, потім 1-2 теракту, а потім – «я введу війська для захисту громадян Росії».

Військова доктрина і Конституція Росії передбачає варіант застосування збройних сил РФ в будь-якій точці земної кулі для захисту громадян Росії.

Але такий сценарій робить неможливим повернення цих територій до складу України. Присутність там російських військ і легалізація «русского мира» на цих територіях де-факто буде говорити про те, що це територія Росії, або це територія якогось новоявленого політичної освіти. Те, що зараз пропонується у вигляді особливого статусу Донбасу.

Путін розуміє, що Зеленський – це не Порошенко, ніяких договорняків з ним про здачу територій або ще чого-то немає і, я сподіваюся, не буде ніколи. І найстрашніше для Путіна – це новий формат переговорів, який пропонує Зеленський. Навіть в контексті Мінських домовленостей. Прямі переговори з Росією, ніяких переговорів з самозванцями. Для Путіна це взагалі неприйнятно.

А прямі переговори Путін-Зеленський в присутності США або Великобританії, та тих же Франції та Німеччини, але з позиції: Росія – сторона конфлікту, тобто Росія – відповідач, а не як зараз, коли Путін з Петром Олексійовичем зображують двох миротворців – це для Путіна абсолютно неприйнятно.

Він же розуміє, що йому на стіл покладуть докази присутності регулярних військ Російської Федерації на нашій території. І що він буде говорити? «Їх там немає»?

Тому Путін пішов на зміну ситуації навколо Донбасу. У нього не залишається іншого вибору, крім як змінювати ситуацію на свою користь, щоб мати козир у переговорах. А може бути для того, щоб уникнути цих переговорів.

Якщо він введе війська, там російські громадяни – все, вважайте, що ми втратили ці території.

Тому що потім постане питання як? Переводити їх назад в громадянство України? Або ми почнемо сталінську політику великого переселення народів – забирайте росіян, залишайте нас українців?

Я вважаю, що це реакція Путіна на сьогоднішню політичну ситуацію в Україні. Залишився б Порошенко – нічого б не змінилося. Тому що Порошенко для Путіна був прозорий, зрозумілий і частково керований. І головне – він був договороздатним з Путіним.

Олег Жданов