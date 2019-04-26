У Дніпрі 9-класнику ампутували пальці: горе-винахідник намагався розібрати патрон

У четвер, 24 квітня, в дитячу обласну лікарню Дніпра доставили дев’ятикласника з важкою травмою руки і осколковим пораненням шиї. Виявилося, що хлопчик знайшов щось, що нагадує патрон, і спробував його розібрати.

«Знахідка» вибухнула в руці у школяра, пошкодивши пальці настільки сильно, що їх довелося ампутувати. Про подію медики повідомили в поліцію.

Відомо, що хлопчик приніс знайдений предмет додому, щоб розібрати. Досвід не увінчався успіхом: в приміщенні прогримів вибух. Крім хлопчика ніхто не постраждав.

Ймовірно, в руки школяра потрапив крупнокаліберний патрон. Однак деталі інциденту мають з’ясувати правоохоронці. Зараз хлопчик знаходиться в реанімації у важкому стані.