Юрист Коломойського розповів, як переконував Зеленського балотуватися

Юрист Ігоря Коломойського і Володимира Зеленського Андрій Богдан розповів, що умовляв Зеленського балотуватися на пост президента України.

Про це повідомив Богдан загалом інтерв’ю «Українській правді» і «Нового часу».

За словами Богдана, він знайомий із Зеленським вже більше 5 років. Перші розмови про політичне майбутнє Зеленського почалися в кінці 2014 року. Потім Богдан запропонував новообраному президенту вступити в політичне оточення як депутат-мажоритарник.

«Ми розмовляли в ресторані. У мене була ідея: «Давай ти підеш по мажоритарному виборчому округу, ми з легкістю виграємо ці вибори. Тобі не треба буде приділяти багато сил, енергії та грошей для цього. Ти зайдеш як депутат-мажоритарник, і у тебе буде якийсь фундамент для президентських виборів», — розповів юрист.

Але Зеленський відмовився від такої пропозиції заявивши, що в такому разі він стане таким же як і всі.

«У нього тоді була позиція: «Ні, це неправильно, я стану такою ж, як вони. Я втрачу довіру народу. Я стану одним з цієї когорти. Неважливо, що я там буду говорити, як стукати по столу, вони будуть сприймати мене одним з депутатів». У мене були інші думки про політичну платформу, про стартовому майданчику. Але в тій суперечці переміг Володя, і він виявився правий тоді з точки зору теперішнього часу», — вважає Богдан.

За словами юриста, в 2018 році був замовлений перший соцопитування, в якому Зеленський зайняв 4,5 або 6 місце. Також юрист додав, що буквально за останній рік рейтинги Зеленського злетіли. Добру послугу зробили і ролики-тизери до «Слуги народу», так як в серіалі порушувалися ті теми, які українці обговорюють щодня. Також Богдан додав, що вже в грудні у нього не було ніяких сумнівів, що переможцем у президентських перегонах буде саме Володимир Зеленський.