ЗМІ: «Новий тато» контрабаса – і вся «Зе»лінь буде наша?

Куратори «сірих схем» на українських митницях Олександр Грановський і Віктор Шерман направили парламентарія Сеяра Куршутова для переговорів з командою Володимира Зеленського про «зелені коридори» для контрабандних потоків.

З тих пір щомісяця «сірі схеми» приносять своїм кураторам десятки мільйонів доларів. Однак, як повідомило поінформоване джерело з ГФСУ, перемога на президентських виборах Володимира Зеленського сплутала всі карти в «офісі смотрящих» від старої влади.

«Починаючи з 22 квітня, коли перемога Зеленського була очевидна, Олександр Грановський з Віктором Шерманом призупинили роботу «офісу смотрящих» на митниці. І ось уже близько тижня — не беруть винагороду з імпортерів. Однак пауза обіцяє бути не довгою, до кінця травневих свят. За перевіреними даними, «тіньовий офіс смотрящих» вже відрядив для переговорів з «Командою Зе!» свого представника – Сеяра Куршутова. Наскільки мені відомо, бік новообраного Президента в ході розмови буде представляти Ілля Павлюк», — повідомив інформатор.

Більшість згадок прізвища Іллі Павлюка в ЗМІ відноситься до періоду його активної тіньової діяльності в команді Януковича. У пресі його називали «рішалою на митниці» і навіть «королем контрабанди» в Західному регіоні. Як повідомляє «Громадське ТV», Ілля Павлюк був помічником нардепа Ігоря Калетника VI скликання Верховної Ради, який згодом очолював Державну митницю. Завдання Іллі Павлюка зводилася до «вирішення питань» перевезення контрабандних вантажів через митні пости.