Коломойський подав до суду п’ять нових позовів у справі “Приватбанку”

Екс-власник “Приватбанку” Ігор Коломойський 19 квітня подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва проти Національного банку України і самого банки.

У позовах оспорюються п’ять кредитних договорів і його особисте поручительство за ними. За даними видання, перші слухання пройдуть в суді 10, 22 і 23 травня.

На думку юристів, таким чином Коломойський хоче підстрахуватися після рішення Печерського суду, яке розірвало договір особистої поруки екс-власника за кредитами рефінансування, виданих ПриватБанку НБУ на суму 9,2 млрд грн.

“Подача Ігорем Коломойським нових позовів до Господарського суду Києва про визнання недійсним його поруки перед НБУ за кредитами рефінансування Приватбанку, серед іншого, може свідчити про його обізнаності юристів про відсутність правових наслідків, на які розраховував позивач при зверненні до суду. І найголовніше – про наявність достатніх правових підстав для обов’язкового скасування рішення Печерського районного суду Києва, оголошеного в суботу (20 квітня – ред.) о пів на десяту вечора, і яким було розірвано договори особистого поручительства Коломойського, в апеляційному порядку”, – пояснили в юридичній компанії Asters.

Відзначається також, що неприйняття Печерським районним судом Києва правових аргументів банку, може підтверджувати нехтування правовими висновками Верховного Суду.

“Ці висновки є обов’язковими для застосування, наприклад, про неможливість розірвання договорів поруки з заявлених підстав. Подібні позови підлягають розгляду в порядку господарського судочинства, а відповідно Печерський суд був зобов’язаний припинити провадження по справі за позовом Ігоря Коломойського”, – вважають юристи.