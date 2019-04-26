«Подивимося на реакцію кремлівського карлика»: у Раді придумали «помста» за російські паспорти на Донбасі

Позафракційний народний депутат Євген Рибчинський запропонував роздавати паспорти України в центрі російської столиці.

В ході пленарного засідання ВРУ нардеп висловився про відповідь діям російського президента Володимира Путіна, який спростив видачу паспортів жителям РФ тимчасово окупованого українського Донбасу.

Він нагадав, що в Росії і, зокрема, в Тюмені, Москві та на Кубані, проживає багато етнічних українців.

«Якщо йде війна, і проти нас діють недипломатично, то ми повинні відповідати так само недипломатично. Є Кубань, яка етнічно українська, є частково українська Тюмень. Та й у самій Москві українців живе стільки, що ми навіть не уявляємо», – заявив Рибчинський.

«Чому б нам не почати роздавати прямо в центрі Москви українські паспорти? Хочеться подивитися на реакцію кремлівського карлика! Нехай вони в Думі точно так само думають, до кого з міжнародних організацій звертатися, щоб припинити роздачу українських паспортів. Хтось може думати, що я жартую. Ні, це не жарти», – заявив депутат.