Поки не «відкинеться» Шакро Молодий: «злодії в законі» заборонили «коронації» до 2026 року

На найбільшій за останні роки сходку « ” злодіїв у законі», яка проходить в ці дні в передмісті Стамбула, прийнято рішення продовжити мораторій на коронацію авторитетів до 2026 року.

Про це передає інформаційне агентство «Росбалт» з посиланням на джерела, присутні на заході.

Повідомляється, що на бандитський «саміт» у сонячній Туреччині зібрався весь колір злодійського світу. Серед інших, зустріч на вищому рівні вшанували своєю присутністю такі відомі урки, як Рамаз, Коба, Матевич, Іраклій, Гишашо, Паата, Бесо, Аслан, і багато інших (всього понад 30 осіб).

Одним з головних питань порядку денного було питання про повноваження Ахтама Самаркандського. Узбецький авторитет отримав злодійські погони два тижні тому всупереч встановленій процедурі. У 2015 році за ініціативою «бос всіх босів» Захарія Калашова (Шакро Молодого) був введений мораторій на нові коронації. Однак він був порушений Давидом Чхиквишвили (Дато Сургутський) і Теймуразом Немсицверидзе (Црипа), які за власною ініціативою присвоїли титул Ахтаму Самаркандського.

Спочатку повідомлялося, що на зустрічі Ахтам буде позбавлений повноважень і визнаний «гадом». Однак робити це не довелося — під тиском злодійського співтовариства Дато Сургутський і Црипа самі пішли на поступки і відібрали у Самаркандського корону. Це сталося після «маляви», відправленої в Туреччину від Шакро Молодого. В ній Дато Сургутскому пообіцяли «запитати» за проступок, якщо титул Ахтама Самаркандського збережуть.

Завдяки викриття узбецького авторитету Дато Сургутський і Црипа уникли санкцій за злодійський лінії, і питання про Самаркандском взагалі не обговорювалося в Туреччині. Однак на сходці було прийнято інше важливе рішення. Законники вирішили продовжити мораторій на коронацію нових авторитетів, прийнятий у 2015 році в Єревані. До цієї проблеми вирішили повернутися в 2026 році, після того, як «відкинеться» сам Шакро Молодий.