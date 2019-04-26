У Києві Nissan збив 11-річну дівчинку на переході: вона пролетіла більше 5 метрів (фото, відео)

У четвер, 25 квітня, на проспекті Науки в столиці збили дитину. 11-річна дівчинка переходила дорогу по пішохідному переходу і потрапила під колеса автомобіля Nissan.

Від удару дитина пролетів кілька метрів і залишилася лежати на асфальті без ознак життя.

Дівчинку госпіталізували у важкому стані.

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Як повідомили свідки ДТП, дитина переходила дорогу по переходу. Nissan рухався в бік Центрального вокзалу на великій швидкості. Попереду нього зупинився автомобіль, щоб пропустити пішохода. Але як тільки дитина вийшла з-за рогу машини, то тут же була збита джипом. Дівчинка пролетіла більше п’яти метрів і впала на асфальт.

Швидка допомога забрала її в лікарню, вона не приходила до тями. У дівчинки множинні переломи, в тому числі відкрита травма черепа.

Водій відмовився коментувати ситуацію. Він пересів в Toyota свого знайомого і очікував, поки закінчать роботу патрульні поліцейські. Слідчо-оперативна група розбирається в деталях події.

За життя дівчинки борються лікарі, інформація про її стан уточнюється.