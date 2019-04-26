У Зеленського не заперечили можливий розпуск Ради

У команді переможця другого туру виборів президента Володимира Зеленського заявили, що в рамках Конституції, теоретично можливий розпуск парламенту, після інавгурації кандидата.

Про це в ефірі “Право на владу” заявив речник штабу Зеленського Дмитро Разумков.

“В рамках діючої Конституції, якщо це буде дозволено, то теоретично так. Особливо після подій, які відбувалися в останні дні, пов’язанні зі спробою урізати повноваження”, – відповів він на питання, чи розпустить Зеленський парламент.

Також Разумков розповів про можливе скасування посади президента. За його словами, у Зеленського не планують нічого скасовувати, тому що Україні потрібен гарант Конституції.

“Це дуже важливо і для країни, і для людей мати персоналію, яка вибирається на загальних виборах. Це раз. Два – у нас повинен бути гарант Конституції. Реальний гарант Конституції, який буде захищати права і свободи громадян цієї країни. Це потрібно для балансу вертикалі влади “, – пояснив Разумков.

Нагадаємо, 25 квітня Зеленський заявив, звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів виборів президента. У ЦВК Зеленському відповіли, що мають 10 днів для встановлення результату і станом на 25 квітня приймають протоколи від окружних виборчих комісій з “безпрецедентною швидкістю”.