На Мозамбик обрушился новый мощный циклон

Тысячи жителей Мозамбика были эвакуированы в убежища из-за сильного тропического циклона, обрушившегося на север страны.

Циклон Кеннет обрушился на Мозамбик вечером 25 апреля, десятки тысяч людей были эвакуированы.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Сообщается, что циклон Кеннет обрушился на северный Мозамбик с сильными ветрами до 220 километров в час поздно вечером в четверг после того, как за ночь убил трех человек на Коморских островах.

Число пострадавших из-за циклона в Африке приближается к двум миллионам

Отмечается, что всего шесть недель назад циклон Идай опустошил центральную часть страны и оставил сотни погибших.

Источник: Телеграф