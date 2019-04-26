Письменник Дмитро Биков назвав причину своєї госпіталізації

Російський письменник і публіцист Дмитро Биков заявив, що причиною його госпіталізації в Уфі було отруєння.

Про це він сказав у програмі «Один», яку записав для «Ехо Москви» у лікарні, пише BBC.

«Я абсолютно точно знаю, що причина мого отруєння — а це було отруєння — не встановлена. Мені мій лікар, реаніматор, який мною займався, відразу сказав: «Ми можемо поставити вас на ноги, але причину поки знайти не можемо, це більш довгий справа», — сказав він.

Письменник додав, що всупереч самим поширеним версіями, у нього не було інсульту і немає діабету. Нічого з цього не могло бути причиною нездужання.

«Я не знаю, чим я отруївся, не знаю, з-за чого у мене стався цей стрибок, і не розумію, чому я фактично в літаку на Уфу втратив свідомість», — цитує слова Бикова агентство Інтерфакс.

Як повідомлялося раніше, 16 квітня 51-річному Бикову стало погано на борту літака, що летів до Уфи, де він повинен був виступити з лекцією. Після посадки літака в Уфі він був госпіталізований. Повідомлялося, що письменник перебуває у стабільно важкому стані. Стан Бикова протягом декількох днів було стабільно важким він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.