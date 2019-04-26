Україну звинуватили у поширенні кору в Ізраїлі і США

Міністерство охорони здоров’я США повідомило про тривожну статистику захворювання на кір— за останній тиждень в Нью-Йорку зафіксовано 61 новий випадок хвороби.

У міністерстві зазначають, що 61 новий випадок захворювання на кір — найгірший показник за цієї хвороби більш ніж за 20 років. Вже з початку року захворіли 614 осіб.

Особливістю епідемії в США є те, що три чверті хворих жителі нью-йоркського району Бруклін, де компактно проживають громади єврейських ортодоксів.

Кір в ці громади занесли восени і на початку зими гості з Ізраїлю, при цьому в громадах дуже багато принципових противників щеплень.

У свою чергу, Ізраїль кір потрапила на Рош-а-Шана, коли тисячі прочан вирушили в українські Умань на могилу рабі Нахмана. Назад вони привезли кір, яка спочатку поширювалася в ортодоксальних общинах.

У США чекають нового спалаху захворювання: кір дуже заразна, поширюється при кашлі та чханні, і нещеплена людина з гарантією 90 відсотків захворіє, якщо не зробити щеплення в перші 72 години після контакту з хворим. Інкубаційний період кору 10-12 днів і весь цей час інфікована людина заразний.