Матіос заявив, що закінчить служити тільки, якщо настане мир

Так головний військовий прокурор відповів на питання про його подальшу долю в якості чиновника

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповів про своє майбутнє в якості держслужбовця за його словами, він не продовжить служити тільки в тому випадку, якщо настане мир. Про це Матіос заявив у програмі «Гордон» на телеканалі «112 Україна».

«Я не чиновник, я військовий. Моя доля визначена закінченням військового контракту 11 жовтня 2019 року. Далі не продовжуватиму, якщо настане мир, а якщо не буде миру – буду далі служити», — зазначив Матіос.