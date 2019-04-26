У Бразилії заарештували” папугу за пособництво наркоторговцям

В ході поліцейського рейду на наркоторговців у Бразилії “затримали” папуги. Птах попереджала зловмисників про наближення поліції.

За словами поліцейського, який брав участь у рейді, папуга почав кричати “Мама! Поліція!” як тільки побачив правоохоронців.

Передбачається, що наркоторговці спеціально навчили птицю, щоб та сповіщала про наближення поліції. Інцидент стався в бразильському штаті Пиауи.

Представники ЗМІ, які бачили “затриманого” папугу, відзначають, що птах дуже слухняна і більше не промовила ні слова. Папуги передали в місцевий зоопарк, де він кілька місяців буде вчитися літати. Потім його відпустять на волю.