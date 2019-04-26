Б’ють сильно, знеболювальне не дають: кремлівський в’язень Шумков розповів, як над ним знущаються в колонії

В’язня Кремля Олександра Шумкова, якого в Росії засудили до чотирьох років колонії, побили співробітники СІЗО-1 Твері і ІК-4 в Торжку.

Олександр Шумков розповів, що 14 березня співробітники СІЗО (там він тимчасово перебував по дорозі в колонію), вивели його з камери в душову і побили. Били згорнутим в рулон гумовим килимком по ногах і спині. За допомогою він не звертався, побоюючись подальшої розправи. 4 квітня після прибуття в колонію його побили ще раз. В одному з приміщень адміністрації установи «фсиновец» бив його палицею по ногах, примовляючи, що це — покарання «за вбитих на Майдані беркутівців». Також Олександр повідомив адвокатові, що у нього болять зуби, але йому не дають знеболюючих й не везуть до стоматолога.

Повідомляється, що 22 квітня Шумкова відвідала адвокат «Суспільного вердикту» Ірина Бірюкова, яка розповіла, що політв’язня повторно відправили в штрафний ізолятор на 14 діб за те, що він зняв куртку, коли голився і вмивався в камері.