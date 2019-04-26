Гончаренко «закопав» Порошенка, обіцяв відпрацювати і ванговал думки Путіна

Скандальний нардеп від БПП Олексій Гончаренко влаштував справжню істерику через питання від представника штабу Володимира Зеленського Дмитра Разумкова і ведучих телепрограми.

Про це йдеться в ефірі Право на владу на телеканалі «1+1».

Зокрема, ведуча програми Наталія Мосечук зробила опальному Гончаренко кілька зауважень через постійні репліки і перебивання опонента Дмитра Разумкова.

«Чим можна відпрацювати, готовий відпрацювати», — заявив Гончаренко.

Вже після цього другий ведучий телепрограми Сергій Іванов не витримав безглуздих коментарів Гончаренко і прямо до нього звернувся.





«Путін він жеж, хто завгодно, але не дурень, і команда радників у нього нормальна. Новообраний президент, що це за статус? Ви сказали аморфний, але я думаю ви хотіли сказати ефимерний. Він не має ніяких повноважень, він не може віддати наказ і тепер коли ви вимагаєте, ви для чого це потрібно? Ви хочете домогтися від Зеленського слів «я вимагаю» і якою буде відповідь від Кремля, яку відповідь ви очікуєте. Вони скажуть: «Пардон добродію, а ви хто? Де ваші повноваження», — підкреслив Іванов.

У свою чергу Гончаренко спробував відповісти, але вийшло, як завжди. Зокрема, політик спробував перекласти всю відповідальність на Володимира Зеленського, незважаючи на те, що він навіть ще не став офіційним президентом.

Більш того, як відомо, саме Петро Порошенко ще буде виконувати обов’язки президента до моменту інавгурації Володимира Зеленського.

«Це надзвичайно важлива річ для України, і такі, як Линкявичус відреагували на російські паспорти, і інші країни можуть відреагувати, проте до них повинен хтось звернутися», — заявив Гончаренко.