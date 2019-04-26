Макрон намерен урезать Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны. Необходимость изменений президент Франции аргументирует тем, что Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает. Такую идею он выдвинул на пресс-конференции в Париже по итогам национальных дебатов.

Французский лидер отметил, что новое соглашение может пройти без некоторых стран.

«Необходимо глубоко реорганизовать Шенген, даже если это придется сделать с участием меньшего числа стран», – сказал Макрон.

Он упрекнул ряд государств Шенгенской зоны, не называя их поименно, в недостаточной солидарности в области миграционной политики.

«Общие границы, Шенген, Дублинское соглашение больше не работают», – сказал Макрон.

По его словам, решение миграционного вопроса не менее важно, чем проблема климатических изменений.

«Чтобы быть открытым, надо иметь пределы, чтобы принимать – иметь дом, а это значит, границы. Наряду с климатической проблемой решение миграционного вопроса для меня является таким же важным европейским вызовом», – сказал Макрон.