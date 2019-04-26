Парубий отложил подписания «языкового закона» на несколько недель

В Раде зарегистрировано 4 постановления об отмене документа

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий намерен подписать закон о функционировании государственного языка в следующий пленарный вторник, 14 мая.

«На тот момент уже будет полностью подготовлен закон аппаратом. Уже будут все правки сведены. Безотлагательно я подпишу закон о языке, безотлагательно президент Петр Порошенко подпишет закон», – сказал он, передает «РБК-Украина».

Парубий отметил, что в Раде уже зарегистрировано 4 проекта постановления об отмене принятого закона, которые должны быть рассмотрены на следующем пленарном заседании.

«На следующем пленарном заседании мы безотлагательно рассмотрим все эти постановления. В следующий пленарный вторник мы поставим постановления на рассмотрение. Мы их тут же отменим», – уверен глава ВР.

При этом он выразил уверенность, что нет никакого риска отмены принятия «языкового закона».