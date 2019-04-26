В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку

Во Львове на ул. Лычаковской, 259 демонтировали многоэтажку, построенную с нарушениями. Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.

Дом снести удалось снести используя крупногабаритную 26-тонную технику.

По данным городских властей, теперь осталось только убрать строительный мусор.

Работы по демонтажу длились около месяца: сначала сносили крышу, затем велось разрушение несущих строительных конструкций, дальше дом сносили секциями.

В Украине впервые снесли 7-этажный самострой. Прецедентов, чтобы сносили многоквартирный дом такого размера, построенный без документов, в стране еще не было.

По словам городского головы Львова Андрея Садового, этот прецедент должен стать предостережением для всех застройщиков по соблюдению законодательства в сфере градостроительства.

Источник: Комментарии