В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку

Во Львове на ул. Лычаковской, 259 демонтировали многоэтажку, построенную с нарушениями. Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.
Дом снести удалось снести используя крупногабаритную 26-тонную технику.
По данным городских властей, теперь осталось только убрать строительный мусор.
Работы по демонтажу длились около месяца: сначала сносили крышу, затем велось разрушение несущих строительных конструкций, дальше дом сносили секциями.
В Украине впервые снесли 7-этажный самострой. Прецедентов, чтобы сносили многоквартирный дом такого размера, построенный без документов, в стране еще не было.
По словам городского головы Львова Андрея Садового, этот прецедент должен стать предостережением для всех застройщиков по соблюдению законодательства в сфере градостроительства.
Источник: Комментарии