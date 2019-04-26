10 фільмів, щоб усвідомити масштаб аварії на ЧАЕС

Аварія на українській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року і призвела до трагічних наслідків небувалих масштабів, продовжує цікавити світ кіно і сьогодні. Так, на 6 травня цього року призначена прем’єра міні-серіалу Чорнобиль виробництва каналу НВО, головні ролі в якому зіграли номінант премії Еммі Джаред Харріс («Корона», «Божевільні»), Стеллан Скарсгорд («Меланхолія», «Розумниця Уілл Хантінг») і номінант на Оскар Емілі Уотсон («Хіларі і Джекі», «Розсікаючи хвилі»).

В очікуванні світової прем’єри можна подивитися більш ранні роботи кінематографістів усього світу.

Десять кращих фільмів про Чорнобиль:

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Чорнобиль: останнє попередження

(Chernobyl: The Final Warning, 1991; США, СРСР; драма)

Фільм про аварію на ЧАЕС з молодим батьком Анджеліни Джолі (Джоном Войтом) в головній ролі. Стрічка є екранізацією книги і розповідає про міжнародній команді медиків, які намагаються врятувати життя постраждалих ліквідаторів.

Хоч фільм і заснований на книзі американських письменників, але все ж був презентований до розпаду СРСР, а значить, знятий ще раніше. Тому краще робити коефіцієнт. Багато глядачів критикують фільм за неправдоподібність (нібито і деталі АЕС не так показано, та ліквідатори себе ні так ведуть), однак він вартий уваги.

Аврора

(Україна, 2006, драма)

Фільм відомого українського режисера Оксани Байрак про вихованці дитбудинку, яка мріє стати балериною. До нещастя, дівчинка виявляється не в тому місці і не в той час — перебуваючи неподалік від ЧАЕС під час аварії 26 квітня, вона одержує величезну дозу радіації. Щоб дати їй шанс на одужання, Аврору відправляють на лікування до США. Там вона зустрічає свого кумира, зірку балету, Ніка Астахова, який впав у творчу кризу. Дівчинка допомагає танцюристу переглянути свої цінності і знайти втрачене натхнення.

Крім вітчизняних зірок у фільмі також зіграв голлівудський актор Ерік Робертс (брат Джулії Робертс), а також російський актор Дмитро Харатьян.

Земля забуття

(La Terre Outragée, Франція, Україна; 2011, драма)

У фільмі про жителів Прип’яті, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, зіграла голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко (“Квант милосердя, Обливион тощо). Сюжет кінокартини оповідає про нове життя, наповнене болем і безвихіддю, з якою зіткнулися жертви аварії після квітня 1986 року. Так, героїня Куриленко, Аня, стала вдовою в день свого весілля — 26 квітня.

Заборонена зона

(Chernobyl Diaries, США, 2012, жахи)

Американські туристи приїжджають в Україну, щоб відвідати знамениту у всьому світі Чорнобильську зону відчуження. Вони наймають гіда і їдуть отримувати незабутні враження. Але по приїзду в Прип’ять стає зрозуміло, що радіоактивний місто зовсім не порожній. Найстрашніше, як і годиться, вночі. “Десять років тому уряд дозволив екскурсії в ‘Мертве місто’. Вони стверджували, що це безпечно вони помилялися», — свідчить слоган фільму.

Я пам’ятаю/Отчий дім

(Білорусь, 2005, драма)

Головний герой фільму художник Анатолій живе в Мінську. Не в силах звільнитися від спогадів про Чорнобильську трагедію і своєї малої батьківщини, один з літніх відпусток він вирішує провести в Гомельській області, де живе його сім’я. Повернувшись у рідні краї, сильно постраждали від радіації, Анатолій дивується тому, що життя тут не зупинилася і триває. В результаті наповнений оптимізмом художник вирішує розписати нову церкву, яку будують жителі його рідного села.

Розпад

(СРСР, США, 1990, драма)

Журналіст Олександр Журавльов повертається додому в Київ з безліччю планів — розібратися у відносинах зі своєю невірною дружиною і зустрітися з друзями дитинства. На календарі 25 квітня 1986 року і він навіть не підозрює, що через кілька годин його плани відразу впадуть — друзі загинуть на ЧАЕС, а йому самому доведеться випрошувати у коханця дружини пропуск, щоб потрапити до ліквідаторів. Картина оповідає не лише про Чорнобильську катастрофу, але і про розпад людських відносин. У 1990 році фільм отримав нагороду Венеціанського кінофестивалю.

Двері

(The Door, Ірландія, 2008, короткометражка)

16-хвилинна картина про молоду сім’ю, выселенной з Прип’яті після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Практично відразу після аварії помирає їхня маленька дочка, Олена. Вбитий горем батько повертається в покинуте місто, щоб забрати двері свого будинку. Згідно з традицією, саме на них потрібно поховати дитину. Цю картину можна назвати меланхолійним нарисом про життя однієї родини — крупинки в океані зламаних внаслідок аварії доль.

У 2010 році фільм був номінований на премію Оскар в категорії Кращий короткометражний ігровий фільм.

Битва за Чорнобиль

(The Battle of Chernobyl, США, 2006, документальний)

Документальний фільм телеканалу Discovery, що розповідає про ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідки. Своїми спогадами з журналістами поділилися перший президент СРСР Михайло Горбачов і фотограф Ігор Костін, автор історичних знімків зруйнованого реактора. Також журналісти поспілкувалися з багатьма експертами, військовими, які керували ліквідацією, шахтарями, інженерами тощо

У фільмі йдеться про складної роботи по ліквідації аварії, про спроби не допустити другий вибух на АЕС, а також про шалену дозі радіації, яку отримали жителі Прип’яті в перші дні після вибуху через замовчування влади масштабів катастрофи. Його дійсно варто подивитися.

Секунди до катастрофи: Аварія на Чорнобильській АЕС

(Seconds from disaster — Meltdown in Chernobyl, США, 2004, документальний)

Одна з серій багатосерійного документального фільму Seconds from Disaster (Секунди до катастрофи) від телеканалу National Geographic. Автори фільму спробували відновити хід трагедії з допомогою комп’ютерної технології, розклавши її буквально по секундах. У фільмі журналісти неодноразово задаються питанням, що ж стало причиною катастрофи — помилка проектувальника або промах оператора? Особливо цікавим він буде для тих, кого цікавлять причини вибуху і подробиці аварії.

Серце Чорнобиля

(Chernobyl Heart, США, 2003, документальна короткометражка)

Кінокартина оповідає про дітей, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. Режисер Маріанн ДеЛео разом з засновницею міжнародного фонду допомоги Чорнобильським дітям, ірландкою Аді Роше, подорожує по Україні і Білорусі, і розповідає, як саме через багато років аварія нагадує про себе. Зокрема, тут згадується про зростання випадків раку щитовидної залози серед білоруських підлітків, а також про те, що кількість вроджених дефектів після аварії на ЧАЕС зросла на 250%.

У 2004 році фільм отримав Оскар у номінації «Найкращий короткометражний документальний фільм».

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», творці «Ігри престолів» знімуть міні-серіал про Чорнобильську катастрофу.

За матеріалами «Новий час»

Читайте також:

Чорнобильська АЕС відкрила для туристів нові об’єкти

Без людей: Чорнобиль перетворився в екосистему, повну життя

Чорнобильська зона: день постапокалипсисе