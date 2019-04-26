Family look: краса, яка об’єднує

Секрет Вікторії, Кім і Бейонсе

Що може бути краще для зміцнення щасливої родини, ніж спільні емоції і відчуття, що ми — одна команда? Ще 10 років тому важливість зовнішнього іміджу для сімейного щастя і благополуччя відкрила мати великого сімейства Вікторія Бекхем. Вона почала ретельно і послідовно одягати себе, чоловіка і дітей в поєднуються речі, незважаючи на скепсис оточуючих. В результаті сім’ю Бекхем можна назвати не тільки успішною в сфері шоу-бізнесу і моди, але і міцною і щасливою. Потім переваги family look оцінили й інші сімейні зірки на чолі з Кім Кардашьян та Бейонсе. Пора дізнатися, як застосувати їх досвід у повсякденному житті.

Як скласти family look?

Найбільш популярні і прості у виконанні луки мама-дочка або тато-син. Але можна придумати варіанти, які об’єднують усіх членів родини, наприклад, коли планується сімейна фотосесія.

Одяг різна, але однакові взуття та аксесуари. Найпростіший приклад — модні зараз білі об’ємні кросівки можуть стати універсальною базою для сімейного лука. Також можна доповнити різні аутфиты однаковими сережками, капелюхами, шарфами, браслетами, брелоками, брошками, які можуть щось символізувати для вашої родини. Наприклад, мама і дочка можуть причепити однакові брелоки на рюкзаки, які сьогодні є вже не тільки атрибутами школярок, але і must-have модниць. Експрес-інформація по країні Україна – держава у Східній Європі. Прапор



Герб

Столиця – Київ Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк Форма правління – Парламентсько-президентська республіка Територія – 603 549 км2 (44-я в світі) Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі) Офіційна мова – українська Релігія – православ’я, католицизм ІЛР – 0,747 (81-я в світі) ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі) Валюта – гривня Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Речі одного бренду. Не секрет, що речі з однієї колекції завжди створюються за принципом сполучуваності, але навіть речі різних колекцій одного бренду зазвичай мають впізнавані лінії, силуети, кишені або крій — так звану ДНК бренду. І якщо ви обираєте речі одного бренду, можете взяти різні кольори, але подбайте про елементі: це може бути ідентичний крій, тканина, однакові гудзики, довжина і фасон спідниці або штанів. Універсальна довжина спідниці — міді, до коліна або трохи вище, підійде як мамі, так і дочки. Альтернативний варіант: максі для мами і середня довжина для доньки. Довжина вище коліна виглядає занадто «вільно», тому мамі варто бути акуратною, вибираючи такий фасон.

Однакові речі. Ідеальний варіант, який гарантує попадання в стиль, колір і настрій. Наприклад, парні сукні — благо актуальні фасони мають вільний крій і універсальний квітковий принт, який підійде для всіх віків. Також зараз в тренді сукні А-силуету, які може одягнути не лише дочку, але і мама для образу в стилі кежуал або коктейль. Для всіх без винятку членів сім’ї (включаючи домашніх тварин!) можна підібрати футболки або куртки з написами — однаковими або індивідуальними, але перекликающимися між собою. У 2019 році модні не просто одноколірні базові футболки, а речі, що виражають якийсь особистий меседж, девіз. Чудовий привід висловити і підняти сімейний командний дух!

Однакова тканина. Ефектний варіант family look різні речі з однакової тканини. Наприклад, кофта у дочки і брючний костюм у мами. Або сукня-трапеція для дівчинки і більш строгий футляр для мами. Часто саме тканину, її фактура і товщина задають тон всьому ансамблю, і особливо важливо, щоб в family look ви не виглядали наче фотографію «сфотошопили» з луків різних сезонів. Навіть попадання в колір не врятує шифонова і оксамитове плаття, так як одне з них буде виглядати «занадто зимовим» або «занадто вечірнім» по відношенню до іншого. Крім схожої тканини, дуже важливо потрапити в стиль і привід. Дві сукні або дві спідниці з однієї тканини — завжди безпрограшний варіант.

Сімейний цибуля — це насамперед меседж, що ви близькі емоційно і разом йдете по життю, і на спортмайданчик у зручному трикотажі, і на шопінг в легких бавовняних сукні з квітковим принтом, і на званий вечір в шифонових сукнях. Крім суконь в студіях стилю або на сайті Vovk, ви можете підібрати парні аксесуари милі брошки, брелоки.

VOVK — український бренд одягу, взуття та аксесуарів з міжнародним мисленням і рівнем якості. Бренд відповідає за кожен етап — від створення одягу та аксесуарів до задоволеної посмішки покупця, який виходить з однієї з 34-х студій стилю VOVK. Допомагає робити обіцянки реальністю циклічність всіх етапів роботи від власного виробництва до навчання стилістів. VOVK володар престижних премій «Cosmopolitan awards 2017», «Золотий символ якості товарів і послуг» та нагороди «Українська народна премія 2017», «Вибір 2018 року» , переможець конкурсу «Бренд року 2019».

Опубліковано на правах реклами.

Читайте також:

Годинник гонконгського бренду потрапили в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш діамантові

Австралійський бренд випустив лінійку купальників з океанського сміття