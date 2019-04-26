Трамп закликав до загального ядерного роззброєння

Лідер США заявив про бажання позбутися ядерної зброї. Трамп закликав РФ і КНР також відмовитися від ядерного озброєння.

Президент США Дональд Трамп заявив в ефірі телеканалу Fox News, що всім країнам слід відмовитися від ядерної зброї.

Дана заява Трамп зробив, коментуючи зустріч північнокорейського лідера Кім Чен Ина і російського президента Володимира Путіна і заява останнього про те, що Росія готова допомагати США з денуклеаризацией Корейського півострова.

“Ми хочемо позбутися ядерної зброї, ми всі повинні. Росія повинна позбавитися від нього, Китай повинен позбавитися від нього”, – заявив Трамп.

Нагадаємо, в лютому минулого року США опублікували свою ядерну доктрину, в якій Росія і Китай були визначені небезпечними супротивниками.

У зв’язку з цим Пентагон запланував модернізувати своє озброєння. Також у доктрині зазначено, що у американської сторони є право на превентивний ядерний удар у відповідь на атаку неядерним озброєнням. Крім того, в США планують створити малопотужні ядерні бомби.