«Ваш онук в поліції»: шахрай, який ошукав пенсіонерку, сів за грати

Судді винесли вирок шахраю, який обікрав бабусю на 6 тисяч гривень. Про це розповіли в прес-службі Харківської прокуратури.

Як розповіла начальник управління прокуратури області Тетяна Сотнікова, чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі.

“У серпні 2017 року неодноразово судимий за шахрайство чоловік зателефонував на стаціонарний номер 85-річної бабусі. Зловмисник видав себе за онука старенької та розповів, що потрапив у неприємності. Він сказав, що з його вини постраждала людина, і він має терміново оплатити потерпілому лікування. Налякавши бабусю, шахрай змінив голос і представився слідчим поліції. “Псевдоправоохоронець” запевнив жінку, що її онуку загрожує кримінальна відповідальність. Щоб родич міг уникнути неприємностей, необхідно заплатити 50 тисяч доларів”, – повідомили у прокуратурі.

В результаті, бабуся погодилася віддати усі свої заощадження, однак ця сума була значно меншою – 6 тисяч гривень. Того ж дня шахрай приїхав додому пенсіонерки та забрав кошти.