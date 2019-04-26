Бойко собирается обжаловать языковой закон в ПАСЕ и Венецианской комиссии

Юрий Бойко вместе со своей партией планирует обращаться в Венецианскую комиссию и ПАСЕ в связи с принятием языкового закона.

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 26 апреля, передает 112.ua.

Он считает, что языковой закон, проголосованный 25 апреля парламентом, был принят с нарушением регламента и Конституции Украины, сообщает пресс-служба партии.

“Мы зарегистрировали проект постановления об отмене результатов голосования за данный законопроект, так как при его принятии был нарушен Регламент. Также мы подготовили обращение в Конституционный суд относительно неконституционности данного закона, и будем собирать подписи. И я уверен, что их будет достаточно. Я убежден, что мы добьемся правды, и языковой закон будет отменен, потому что это антинародный закон, он разделяет общество, а не объединяет его”, – сказал Бойко.

Политик считает, что закон об украинском языке противоречит демократическим нормам и принципам.

“Этот закон противоречит Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую ратифицировала наша страна. Он вообще противоречит демократическим нормам и принципам, к которым хочет приблизиться Украина … Мы будем обращаться в международные структуры. Будем просить Венецианскую комиссию проанализировать закон о языке на соответствие европейским стандартам, будем выносить вопрос ущемления языковых прав граждан на сессии ПАСЕ. Борьба будет продолжаться, и мы добьемся отмены этого позорного закона, который унижает наших граждан”, – пригрозил Бойко.

Отметим, что в тексте закона нет пункта, который запрещает использовать русский язык.

Напомним, в марте Юрий Бойко встречался с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, где предложил снять санкции с России.

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