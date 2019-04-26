Всесвіт расширятеся швидше, ніж повинна: NASA

Всесвіт розширюється на 9% швидше, ніж розраховували астрофізики, виходячи з траєкторії його руху після Великого вибуху. Цей факт вимагає пошуку нових теорій для пояснення дивної поведінки Всесвіту.

«Невідповідність досягла точки, яку неможливо відкинути як випадковість. Це зовсім не те, що ми очікували», — говорить нобелівський лауреат, астрофізик Адам Рісс. Рісс отримав Нобелівську премію у 2011 році за роботу, яка доводила, що розширення Всесвіту відбувається з прискоренням.

Швидкість розширення Всесвіту, відома як постійна Хаббла, є основою сучасного розуміння Всесвіту. Але учені давно помітили, що вона веде себе «неправильно». Не хибні теоретичні розрахунки?

Професор Рісс і його команда використовували новий метод для швидкого вивчення 70 зірок-цефеїд з сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара. Цефєїди — яскраві, пульсуючі змінні зорі. На основі періодичності їх світності можна розрахувати постійну Хаббла.

Астрофізики порівняли отриману швидкість з теоретичним прогнозом, зробленим на основі даних супутника ЄКА «Планк», який «бачить» ранню Всесвіт у віці 380 000 років після Великого вибуху. Числа не збігалися.

«Це не просто два несопадающих результату, — пояснює Рісс. — Ми вимірюємо щось принципово інше. Перше — наскільки сьогодні швидко розширюється видима Всесвіт. Друге — це прогноз, що базується на теоретичній моделі ранньої Всесвіту. Якщо значення не збігаються, свідчить про те існує велика ймовірність, що ми втратили щось в космологічної моделі».

Вчені не можуть пояснити існуючу різницю. Але багато астрономи говорять про роль таємничої темної енергії», расталкивающей космічні тіла.

За матеріалами Independent

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