Ламав ребра і ноги 3-річному сину: хлопчик помер після року болей і голоду

Прокуратура Харківської області затвердила обвинувачення старшому інспектору ювенальної превенції одного з районних відділів поліції. За інформацією начальника управління прокуратури області Івана Тарасова, 30-річній жінці інкримінується службова недбалість, що спричинила загибель дитини.

“12 вересня 2017 року до райвідділу надійшла інформація про можливі факти застосування фізичної сили до малолітньої дитини з боку батьків. Перевірку за повідомленням мала провести підозрювана. Однак працівник поліції проігнорувала свої робочі обов’язки та не вжила жодних заходів. Вона не провела перевірку щодо фактів насильства в родині та необхідності вилучення дитини з сім’ї, превентивних заходів з батьками тощо. Окрім того, відомості про злочин не були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Повідомлення про злочин поліцейська розглянула лише за 2 тижні після його надходження – вже після смерті 3-річного хлопчика від катувань і систематичних побоїв”, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Як з’ясувало слідство, загиблого малюка та його старшого брата бив батько. При цьому все відбувалося в присутності матері, однак вона навіть не намагалася зупинити знущання. Після чергового побиття у серпні 2017 року у 3-річного хлопчика була переламана нога. А за кілька днів батько зламав сину ще й ребра. Дитина перестала ходити. Та, замість того, щоб відвезти малюка до лікарні, батько продовжував катувати дитину. Як наслідок, у хлопчика виникла ще й тяжка черепно-мозкова травма. Увесь цей час дитина страждала від фізичного болю та тривалий час нічого не їла. Потім – впала в кому. Навіть після цього батьки не зверталися до лікарів. Швидку медичну допомогу викликала знайома матері, яка прийшла в гості. Однак врятувати хлопчика не вдалося.

Відповідно до висновків експертів, смерть дитини настала внаслідок голоду і постійного фізичного та психологічного насильства, що мало характер особливого мучення і тривало більше року.

За несумлінне ставлення до службових обов’язків, що призвели до трагедії, ювенальному інспектору загрожує до 5 років позбавлення волі.

15 квітня в Жовтневому районному суді м. Харкова відбудеться підготовче засідання в справі.

Батьки загиблого хлопчика наразі вже відбувають покарання. Вироком Жовтневого районного суду батька-нелюда засудили до 10 років позбавлення волі. Матері призначили покарання у вигляді 8 років за ґратами.

Окрім того, до кримінальної відповідальності притягнуто директора районної служби у справах дітей.