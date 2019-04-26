Министерство образования снизило проходной порог ВНО по украинскому языку для национальных меньшинств

Министерство образования снизило проходной порог для ВНО по украинскому языку для абитуриентов, которые относятся к национальным меньшинствам в Украине. Об этом во время часа вопросов к правительству заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает РБК-Украина.

По ее словам, ученикам 11 классов из венгерских и румынских школ введут адаптивный порог.

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“В этом году мы ввели разумное приспособление к целевой категории выпускников школ с языками национальных меньшинств, язык которых не относится к группе славянских языков. Потому что детям из венгерских и румынских школ, язык которых очень отличается от украинского, сложно осваивать украинский. До недавнего времени у них было мало возможностей изучать украинский язык. Для них будет установлен адаптивный порог, ниже обычного. Он даст им возможность участвовать в отборе в учреждения высшего образования”, – заявила Гриневич.

Отметим, конец весны для многих украинцев — это не только результаты президентских выборов и майские праздники, но и начало одного из самых ответственных этапов для выпускников — внешнего независимого оценивания (ВНО).