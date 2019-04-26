У Зеленського розповіли, що буде з антикорупційними органами

Команда Володимира Зеленського, який переміг на виборах президента, має намір перезапустити Нацагентство з питань запобігання корупції та подумує про зміну керівництва Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Про це повідомила член команди, експерт з антикорупційної політики і діджитал-рішень для держави Галина Янченко в Facebook.

“Інформація, яка сьогодні оприлюднена і тиражується окремими “громадськими активістами” щодо позиції Команди Зеленського по НАБУ не відповідає дійсності. На сьогоднішній день, деталізований план дій в частині антикорупційної політики перебуває на етапі фіналізації”, – написала вона.

За словами Янченко, у Команді Зеленського є однозначна згода щодо потреби перезапуску НАЗК і “йде дуже серйозна дискусія щодо перезапуску керівництва САП”.

“Те, що стосується НАБУ – більша частина команди вважає за необхідне підтримати та підсилити НАБУ інституційно. На цих позиціях також стою я особисто”, – написала вона.

Також, за словами Янченко, у плані на перші 100 днів майбутнього президента обговорюється ініціатива щодо надання НАБУ права на самостійне зняття інформації з каналів зв’язку, на чому наполягає експертне середовище.