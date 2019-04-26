Брюссельці «врятували» кінь-зебру на залізничному вокзалі

Фігура коня в костюмі зебри на ім’я Сем більше 20 років зустрічає пасажирів, які прибувають в столицю Бельгії, на вокзалі Gare Midi.
Але в цьому році вона повинна була покинути свій пост у кафе Sam ‘s, на місці якого повинна була з’явитися закусочна Pret A Manger. Тому Сем повинен був покинути насиджене місце.
Але це засмутило брюссельцев. А коли Сема демонтували, навіть обурило. Петицію про порятунок скульптури підписало понад 1000 осіб.
Експрес-інформація по країні
Бельгія (Королівство Бельгія) – держава в Західній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Брюссель
Найбільші міста: Брюссель, Антверпен, Гент, Льєжі, Шарлеруа, Брюгге
Форма правління – Федеративна держава, що є конституційною монархією
Територія – 30 528 км2 (139-я в світі)
Населення – 11,2 млн чол. (77-я в світі)
Офіційні мови – нідерландська, французька, німецька
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,890 (21-я в світі)
ВВП – $531,5 млрд (25-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Нідерландами, Німеччиною, Люксембургом, Францією
Брюссельський рада музеїв навіть розглядав пропозицію переселити Сема в один з музеїв столиці, вважаючи його «знаковим національним скарбом», майже як Пісяючий хлопчик.
На щастя, Pret A Manger прислухався до «гласу народу» і купив у колишнього власника статую. Її встановлять її в тому ж місці, на вокзалі Gare Midi.
За матеріалами Independent.
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