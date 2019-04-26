Брюссельці «врятували» кінь-зебру на залізничному вокзалі

Фігура коня в костюмі зебри на ім’я Сем більше 20 років зустрічає пасажирів, які прибувають в столицю Бельгії, на вокзалі Gare Midi.

Але в цьому році вона повинна була покинути свій пост у кафе Sam ‘s, на місці якого повинна була з’явитися закусочна Pret A Manger. Тому Сем повинен був покинути насиджене місце.

Але це засмутило брюссельцев. А коли Сема демонтували, навіть обурило. Петицію про порятунок скульптури підписало понад 1000 осіб.

Експрес-інформація по країні

Бельгія (Королівство Бельгія) – держава в Західній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Брюссель

Найбільші міста: Брюссель, Антверпен, Гент, Льєжі, Шарлеруа, Брюгге

Форма правління – Федеративна держава, що є конституційною монархією

Територія – 30 528 км2 (139-я в світі)

Населення – 11,2 млн чол. (77-я в світі)

Офіційні мови – нідерландська, французька, німецька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,890 (21-я в світі)

ВВП – $531,5 млрд (25-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Нідерландами, Німеччиною, Люксембургом, Францією

Брюссельський рада музеїв навіть розглядав пропозицію переселити Сема в один з музеїв столиці, вважаючи його «знаковим національним скарбом», майже як Пісяючий хлопчик.

На щастя, Pret A Manger прислухався до «гласу народу» і купив у колишнього власника статую. Її встановлять її в тому ж місці, на вокзалі Gare Midi.

За матеріалами Independent.

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