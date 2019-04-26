Медведчук считает, что люди завидуют его родственным связям с Путиным

Глава политсовета партии “Оппозиционная платформа-За жизнь” Виктор Медведчук уверен, что в Украине очень завидуют его родственным связям с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, почему в Украине часто упоминают его не как политического деятеля, а как кума Путина, сообщает “112.Украина”.

“Они настолько завидуют, что в очередной раз хотят подчеркнуть: Медведчук – кум Путина”, – сказал он.

По его словам, ему завидуют потому, что он является кумом “самого влиятельного и известного человека в мире”.

“Поэтому я всем это прощаю. И если они думают, что они меня этим достают, они ошибаются”, – сказал он.

Медведчук добавил, что такое упоминание о его персоне делается для того, чтобы настраивать украинцев против него, учитывая сложные украинско-российские отношения.

Напомним, в 2014 году, после побега Виктора Януковича в Россию ее власти начали военное вторжение в Украину. В марте был аннексирован Крым, а в апреле сепаратисты, при содействии России, развернули войну на Донбассе.