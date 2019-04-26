По Харькову прокатилась волна «минирований»: проводится эвакуация

Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц “Асотел”, AN-2, “Губерния”, “Сафари”, “Овис” и гимназии №83.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что в зданиях гостиниц заложена взрывчатка поступила в полицию в пятницу в 9:40, а гимназии – в 11:04, передает Интерфакс.

“По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории”, – говорится в сообщении.

Начиная с 21 апреля в полицию ежедневно поступает от 7 до 14 сообщений о минировании различных объектов в Харькове. Ни одно из них не подтвердилось.