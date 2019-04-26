Таджикистан ввів мита для туристів і прочан

Нижня палата парламенту Таджикистану на засіданні 26 квітня ухвалила закон про обов’язкові платежі для іноземних туристів, які приїжджають в країну.

Тепер кожен іноземець по приїзду в Таджикистан повинен буде заплатити $1.

Така ж мито стягуватиметься з таджикистанцев, які відправляються на відпочинок за кордон через туристичні компанії.

Парламент також ввів державне мито для паломників, які хочуть зробити хадж чи малий хадж (помру): вони повинні будуть заплатити $50 на додаток до витрат на організацію поїздки.

Від сплати в’їзний та виїзний туристичної мита будуть звільнені ветерани ВВВ, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, інваліди першої і другої груп, діти до 16 років, а також дипломати.

Міністр фінансів Таджикистану, коментуючи поправки, сказав, що поправки повинні сприяти розвитку туризму. За його даними, в країні зараз працюють 145 туристичних фірм і компаній. Голова Комітету розвитку туризму при уряді Таджикистану раніше повідомляв, що за підсумками 2018 року доходи від туризму в Таджикистані склав 214 мільйонів сомоні ($22,7 млн), а країну відвідали понад 1,1 мільйона іноземних туристів. А президент Таджикистану Емомалі Рахмон заявляв, що приплив туристів в країну за останній рік зріс у 2,5 рази.