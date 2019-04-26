“Перелом таза, хребта, видалена селезінка”: батьки збитої на переході 11-річної киянки просять про допомогу

Стало відомо про стан дівчинки, яку на проспекті Науки в столиці на пішохідному переході збив Nissan.

Її звати Іващенко Софія, вона знаходиться в Охматдиті. Разом із нею в лікарні перебуває сестра Ольга Протченко. Вона повідомила, що стан Софії вкрай важкий. В неї перелом таза, хребта, плечевої кістки, розрив легенів, печінки, нирок. Вона втратила дуже багато крові. Вночі їй зробили операцію, в ході якої хірурги видалили селезінку.

Всіх небайдужих просять про фінансову допомогу.

Сестра Протченко Ольга Едуардівна. 099 139 83 09, Viber 093 613 92 87.

Карта для переказу коштів – Протченко Євген Іванович (чоловік старшої сестри потерпілої): 4731 2191 0918 1366

Карта мами дівчинки – Пружинська Єлена: 5168 7551 0377 7229

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Ось так виглядає перехід, на якому збили дівчинку:

На проспекті Науки часто збивають людей – кілька разів на місяць. “Зебри” по проспекту Науки від №54 до №70 знаходяться у незадовільному стані. Цього року покриття розмітки не відновлювали, а знаки “Пішохідний перехід” взагалі виконані без світловідбиваючих елементів.

Попри кількість жертв, міська влада ігнорує прохання мешканців встановити світлофори біля будинків №№60-А та 62-А. Більше того, виявляється, що тендери на проекти були проведені, а втім фінансування на встановлення світлофорів у бюджеті “Київдорсервіса” не передбачено.