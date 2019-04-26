Повінь – зміна системи

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Може варто розпустити? Тільки 10 народних депутатів прийшло на засідання ВР

26.04.2019

Наразі, під час засідання, у Верховній Раді знаходиться всього-на-всього 10 народних депутатів, розповідає на сторінці Facebook Леонід Ємець, повідомляє Zrada.today.

“10 депутатів в залі. Може варто розігнати? А? Попросити новообраного Президента Володимир Зеленський це зробити?”, – розповідає народний депутат.

Леонід Ємець вважає, що якщо не почати реформувати виборчу систему вже зараз, Україна втратить шанс оновити Парламент. На думку політика необхідно проводити вибори через відкриті партійні списки.

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