Може варто розпустити? Тільки 10 народних депутатів прийшло на засідання ВР

Наразі, під час засідання, у Верховній Раді знаходиться всього-на-всього 10 народних депутатів, розповідає на сторінці Facebook Леонід Ємець, повідомляє Zrada.today.

“10 депутатів в залі. Може варто розігнати? А? Попросити новообраного Президента Володимир Зеленський це зробити?”, – розповідає народний депутат.

Леонід Ємець вважає, що якщо не почати реформувати виборчу систему вже зараз, Україна втратить шанс оновити Парламент. На думку політика необхідно проводити вибори через відкриті партійні списки.