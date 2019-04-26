Россия поддержала идею Трампа об отказе от ядерного оружия

В министерстве иностранных дел России приветствовали призыв американского президента Дональда Трампа к отказу от ядерного оружия. Соответствующее заявление сделал заместитель главы ведомства Сергей Рябков, передает “Комсомольская правда”.

“С учетом возрастания роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его постепенном переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать”, – сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что для дальнейших шагов в сфере разоружения необходимо сформировать целый ряд предпосылок и учесть множество факторов. Сюда относится появление новых систем противоракетной обороны, космического и кибернетического оружия.

“Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках”, – цитирует ТАСС Рябкова.

Напомним, ранее Трамп предложил заключить новый договор по отказу от ядерного оружия, в который бы вошли Россия, Китай, США и еще ряд стран.