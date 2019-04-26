“Не вчіть мене жити!”: п’яний підліток підрізав матір і бабусю, жінки у лікарні

16-річний хлопець завдав ножових поранень мамі і бабусі через те, що прийшов додому пізно і п’яний. Про це повідомляється у пабліку “Київ Оперативний” у Facebook.

“Сьогодні вночі від лікарів на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків на бульварі Дружби народів молодик накинувся з ножем на власну бабусю і матір. Обидві жінки отримали серйозні ушкодження і були госпіталізовані до лікарні. Самого ж 16-річного неадеквата затримали правоохоронці. Їм він розповів, що повернувся додому пізно, а до цього вживав алкогольні напої. Саме через це і виник конфлікт, оскільки рідні почали “повчати його життя”, він не витримав і схопив кухонний ніж”, – йдеться у повідомленні.

Наразі молодика затримано, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.