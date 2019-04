Как Ольга Сумская отреагировала на закон о языке

Знаменитая актриса процитировала стихотворение Дмитрия Белоуса, который касался языка.

Актриса Ольга Сумская, за блогом которой следят более 530 тысяч пользователей сети, не обошла вниманием закон о языке. В день его принятия, 25 апреля, артистка опубликовала тематическое сообщение.

В особый для Украины день Ольга Сумская решила выразить свое отношение к закону о языке, выбрав для этого особую форму.

Якщо з українською мовою В тебе, друже, не все гаразд, Не вважай її примусовою, Полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, А хто любить, той легко вчить: Все, як пишеться, в ній вимовляється, – Все, як пісня, у ній звучить. І журлива вона, й піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова й Лесина, І Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, Рідна мова – основа життя. Хіба мати бува примусовою? Непутящим бува дитя! – Дмитро Білоус🇺🇦 Фото: @vitaliyborysyuk 🥰

“Принудительная тем, кто чурается, а кто любит, тот легко учит”, – говорится в стихотворении.

Но не обошлось и без хейтеров. Один из пользователей Сети вспомнил Ольге Сумской, что в обыденной жизни она часто общается на русском. На такой упрек актриса мгновенно отреагировала.

“Владею русским и говорю на нем, в чем проблема? Смысл поста в том, чтобы земляки уважали государственный язык”, – заявила Ольга Сумская.

Источник: телеграф