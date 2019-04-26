Політолог про відпустку Зеленського: Він діє відкрито, на відміну від Порошенка на Мальдівах

На сьогоднішній день обраний президентом України Володимир Зеленський готується вступити на посаду і поки не має офіційних повноважень і обов’язків.

Про це InfoResist заявив політолог Володимир Фесенко, коментуючи звинувачення на адресу Зеленського з-за його дводенного відпустки в Туреччині.

«У нас інший верховний головнокомандувач на даний момент, поки. Так ось тут ніяких претензій до Зеленському поки ніхто не повинен пред’являти. Крім якихось моральних, може бути. Але на відміну від Порошенка, я думаю, Зеленський веде себе дуже щиро», — зазначив політолог.

Фесенко підкреслив, що відкрите попередження Зеленського про свій відпочинок є правильною позицією з точки зору взаємодії з громадянами, на відміну від Петра Порошенко, який раніше дозволив собі таємно виїхати відпочивати на Мальдіви, чим суттєво зіпсував свій рейтинг.

Політолог також пояснив, з чим пов’язана нова хвиля критики прихильників Порошенка на адресу Зеленського:

«Ця агресія є компенсацією за поразку. Я думаю, що біля штабу Порошенка і у людей, які працюють на цей штаб, в соціальних мережах, засобах масової інформації це вже реформа підготовки до парламентської кампанії і те, що вони назвали переходом в жорстку опозицію», — говорить Фесенко.

Політолог також переконаний, що подібна критика матиме свій позитивний ефект і тримати в тонусі Зеленського та його команду.