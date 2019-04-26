Касьянов про Зеленском: країна почекає свого героя, а, може, і не зачекає

Новообраний президент Володимир Зеленський полетів до Туреччини і вихідні просив його не турбувати, тому що у його дітей гумористичний фестиваль і взагалі чотири останні місяці виборчої кампанії вибили його з колії, тому потрібно набратися нових сил і енергії.

Коментуючи інформацію, український волонтер та блогер Юрій Касьянов у своєму блозі зазначив, що не треба так суворо з Зеленським, адже він обіцяв повернутися через два дні. Країна почекає свого героя, а, може, і не почекає.

Юрій Касьянов пише, він особисто не може уявити, як під час війни і економічної катастрофи, а сто доларів пенсії – це саме катастрофа, коли Росія ввела нафтове ембарго, а стара влада реалізує повзучий путч, можна кудись летіти, посилаючись на занепад сил. Треба розмовляти з людьми, збирати команду, виробляти стратегію, готувати невідкладні заходи. Треба брати владу, нарешті. Хоча б за законами жанру, а не записувати жалісні відео, що йому хтось щось не дає.