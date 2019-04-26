У Росії спалахнув відомий ракетний завод

У п’ятницю, 26 квітня, в російському Красноярську спалахнула масштабна пожежа на території відомого заводу-виробника балістичних ракет «Красмаш».

В компресорному цеху повністю завалився дах. Всіх людей встигли вивести, постраждалих немає.

Площа пожежі на території заводу «Красмаш» досягла 5 тисяч квадратних метрів.

У прес-службі «Роскосмосу» при цьому підкреслили, що вогонь не загрожує будівель «Красмаша», так як пожежа сталася на складі розташованого там же заводу «Бірюса».

«Красноярський машинобудівний завод» (також використовується абревіатура Красмаш) — найбільше підприємство оборонно-промислового комплексу Росії. Завод виробляє балістичні ракети «Синява» і нові міжконтинентальні балістичні ракети «Сармат», а також «Булава» і «Калібр». Крім того, підприємство виготовляє модулі розгінного блоку для ракет «Зеніт» і «Протон». Свого часу цей завод виготовив факели для Олімпіади 2014 року в Сочі.

— Цибуліно (@Beria911) 26 квітня 2019 р.