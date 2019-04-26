У Києві відсвяткують Всесвітній день Мальбека

Дев’ятий рік поспіль Посольство Аргентинської Республіки в Україні приєднується до святкування Всесвітнього Дня Мальбека. У рамках святкування відбудеться сім чудових заходів, на які запрошуються представники місцевої влади, підприємці, імпортери, сомельє і представники преси.

Зокрема, у заходах візьме участь пан Еміліано Стратіко, відомий аргентинський сомельє, випускник і викладач престижної Лондонської школи WSET (Wine & Spirit Education Trust) та директор винного льоху «Les Grands Chais Monegasques» у князівстві Монако. Його кваліфікація на сьогодні у винній індустрії вважається однією із найвищих стандартів професійних знань і ступенів досконалості.

Пан Стратіко запропонує ексклюзивні майстер-класи, на яких відбудеться дегустація аргентинських вин сорту Мальбек, також він дасть поради щодо гармонійного поєднання цих вин.

Експрес-інформація по країні

Аргентина (Аргентинська Республіка) – держава в Південній Америці.

Прапор



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Столиця – Буенос-Айрес

Найбільші міста: Буенос-Айрес, Кордова, Росаріо

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 2780400 км2 (8-я в світі)

Населення – 43,13 млн чол. (31-я в світі)

Офіційна мова –іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,836 (40-я в світі)

ВВП – $537,66 млрд (24-я в світі)

Валюта – аргентинське песо

Межує з: Чилі, Болівією, Парагваєм, Бразилією, Уругваєм

Протягом тижня проводитимуться дегустації вин сорту Мальбек та майстер-класи у ресторанах та винних маркетах міста Києва.

22/04 19.00 — Офіційна резиденція.

23/04 11.00 — Школа Сомельє «Майстер-Клас».

23/04 19.00 — Винний маркет «Wine Time».

24/04 12.00 — Ресторан «Веранда».

24/04 19.00 — Ресторан «El Gaucho».

25/04 11.00 — Винний маркет «Good Wine».

25/04 19.00 — Ресторан «Argentina Grill».

Всесвітній День Мальбека святкується щороку 17 квітня. Виноградну лозу цього сорту, батьківщиною якої є Франція, у 1853 році привіз до Аргентини француз Мішель Еме Пуже (1821-1875), агроном, якого запросивши очолити Агрономічне господарство в Мендосі Домінґо Фаустіно Сарм’єнто, Президент Аргентинської Республіки (1821-1875) та видатний освітній діяч.

Всесвітній день Мальбека проводитися за ініціативи організації «Wines of Argentina», метою якої є представляти аргентинське вино Мальбек у світі, демонструючи досягнення аргентинської виноробної промисловості.

Вперше Всесвітній день Мальбека було проведено 17 квітня 2011 року. Відтоді Всесвітній день Мальбека стає подією історичного значення у пропагуванні вина у світі, цей день відмічений у календарі як свято, що відзначається на міжнародному рівні, набуваючи з кожним роком дедалі більшої важливості.

У свою дев’ять яту річницю Мальбек відзначається під гаслом «Елегантність не потребує досконалості».

Вишукане вино виняткової якості, відрізняється своїми благородними властивостями та балансом, передаючи всю гаму відчуттів завдяки своєму неповторному запаху та смаку. Сьогодні – це пошук балансу для отримання унікальних текстур, відчутної свіжості та різноманітності ароматів у особливому багатогранному поєднані кольорів, смаків та структури.

Сьогодні Мальбек переживає свій найкращий момент – виробництво зростає з кожним днем, а нові вина та виноробні підприємства постійно розвиваються. Мальбек ставши лідером за обсягом, якістю та експортом, завдяки чому винороби прагнуть не зробити вина досконалими, а виразити терруар і особливості кожної зони, відображаючи різноманітність клімату та ґрунтів. Саме так проявляється справжня ідентичність вина, у чому і полягає його елегантність.