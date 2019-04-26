Реакція штабу Зеленського на паспорти РФ для «ЛДНР»: політолог вказав на помилку

Реакція штабу Володимира Зеленського на указ президента РФ про спрощення процедури видачі російських паспортів жителям «ЛДНР» була правильною, однак її необхідно було підкріпити офіційною заявою новообраного президента.

Таку думку в коментарі InfoResist висловив політолог Володимир Фесенко.

«Потрібно було хоча б коротко, але самому (Зеленському – ред.) особисто відреагувати на цю проблему. Тут була помилка. Що стосується команди, з деяким запізненням на кілька годин, тому що треба було реагувати досить швидко, буквально протягом години, максимум 1,5-2 години. Вони відреагували трохи пізніше, коли вже пішла критика на їх адресу. Але вони зробили офіційну заяву та заяву дуже правильне, по суті, за змістом, але треба було підкріпити його особистою позицією Володимира. Створити відео ролик або просто його особистий пост. Тому що від нього чекають реакції на такі речі», — вважає Фесенко.

За його словами, мовчання Зеленського пов’язано з тим, що він сам, як і вся його команда, втомилися після виснажливої передвиборної гонки.

«Це стосується і Порошенка. Зауважте, по мінімуму, крім фракції, зустрічі з фракцією, зі своїми прихильниками, він теж як би різко знизив свою інформаційну активність. Всі втомилися. Дуже втомилися. Мені розповідали закордонні журналісти, що деякі з керівників штабу Зеленського просто скаржилися їм, що вони так втомилися, хочуть хоча б кілька днів відпочити, перевести дух, і якась пауза зараз неминуча», — зазначив політолог.

Він додав, що після виснажливої кампанії всім необхідно кілька днів на релаксацію, оскільки попереду буде ще складніше.

«Тому що їх чекає дуже непростий період, їм треба зараз займатися дуже активно буде підготовкою до кадрових питань, до перших законодавчих ініціатив, до передачі влади і т. п. Тому якийсь період виключення з інформаційного середовища він неминучий і, загалом-то, кілька виправданий навіть», — додав Фесенко.