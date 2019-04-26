Віце-спікер Сыроид зірвала виступ депутата з приводу трагедії 2 травня в Одесі

Грубо порушивши 1 ч. п. 10 ст. 28 Закону України про Регламент Верховної Ради, яка прямо забороняє головуючому переривати виступ народних депутатів, Оксана Сыроид заборонила представнику фракції очолюваної Вадимом Новинським продовжити виступ і озвучити позицію фракції про необхідність розслідувати Одеську трагедію 2 травня 2014 року, покарати вбивць 48 загиблих одеситів, а також висловити співчуття родичам загиблих.

«День, який ми не маємо права забути — 2 травня 2014 року, день жахливої пожежі в Одеському Будинку профспілок, коли загинули 48 наших співгромадян. 26 дітей залишилися сиротами, 45 учасників мирного протесту досі утримуються під арештом, сім’ї загиблих позбавлені будь-якої допомоги держави, а головне – віри в справедливість і правосуддя власної країни», — заявив з трибуни парламенту Ігор Шурма.

«Вимкніть мікрофон. Загальновідомий факт, що передвісником подій в Одесі був російський десант з Росії і Придністров’я, тому ви маєте право говорити тільки про те, що не роз’єднує українців або я закрию засідання», — заявила Оксана Сыроид. У результаті народний депутат від опозиційної фракції не зміг закінчити свій виступ. «Всі насильницькі смерті мирного населення, в Одесі, Києві, на Донбасі чи в іншому регіоні, заслуговують уваги громадськості, і розслідування, покарання винних, і засудження суспільством», — резюмував Ігор Шурма.

Фракція Опозиційний Блок переконана, що замовчування трагедії і ненаказанные звірячі вбивства в Одесі — це співучасть у злочині проти людяності. Зловживаючи повноваженнями веде засідання парламенту, Оксана Сыроид перешкоджала депутатської діяльності народного депутата, перешкодивши Ігорю Шурме оголосити депутатські звернення до правоохоронців про звіт про розслідування трагедії та Уповноваженого ВР з прав людини про забезпечення порушеного права на доступ до правосуддя для сімей загиблих. Віце-спікер парламенту грубо порушила присягу народного депутата і ст. 88 Конституції України, яка зобов’язує головуючого суворо дотримуватись Закону України про Регламент Верховної Ради.

«Коли народному депутату не дають можливість говорити про наболіле, люди повинні задуматися, кому вони довірили владу п’ять років тому. Це неповага до одеської трагедії українського народу», — заявив Ігор Шурма, коментуючи інцидент.