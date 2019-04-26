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В Туреччині за один день заарештували понад 200 військовослужбовців

26.04.2019

В Турции за один день арестовали более 200 военнослужащих Серед затриманих турецьких військовослужбовців п’ять полковників, сім підполковників і 14 майоров.

У Туреччині правоохоронці затримали 210 військовослужбовців, яких підозрюють у зв’язках з рухом FETO проповідника Фетхуллаха Гюлена. Про це повідомляє СNN Turk у п’ятницю, 26 квітня.

Наголошується, що сили поліції і жандармерії почали одночасну операцію по затриманню ействующих військовослужбовців в Стамбулі і провінціях країни.

Відомо, що серед затриманих п’ять полковників, сім підполковників, 14 майоров, 33 капітана, 49 лентенантов і 102 сержанта. Також стверджується, що 115 військових вже заарештовані за рішенням суду.

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